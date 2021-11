A Cuglieri, nei luoghi colpiti dai terribili roghi della scorsa estate, nel Teatro Ex Seminario Vescovile, il Comitato sardo della Figc ha voluto far sentire la propria presenza per tenere ancora alta l’attenzione in questi territori che vivono il dramma per il disastro che li ha colpiti. Ha così convocato e svolto i lavori del Consiglio direttivo fuori sede, dopo quello che si è svolto a Bitti. “Era importante dare presenza e solidarietà a queste comunità, venendo qui, mi sono reso conto ancora di più di quanto sia stato drammatico quello che è accaduto”, ha detto il presidente del Comitato regionale Sardegna Gianni Cadoni. Durante l’incontro sono stati consegnati palloni, attrezzature e soprattutto un aiuti economici alle società sportive, in segno di solidarietà e vicinanza con l'auspicio di ripartire più forti di prima. Sono intervenuti il sindaco di Cuglieri, Andrea Loche, il vicesindaco di Scano Montiferro, Piero Ghiaccio, e la vicesindaca di Santu Lussurgiu, Francesca Citroni. Tutti hanno ringraziato e salutato a nome delle loro comunità. “Il Comitato regionale è vicino alle società e ai territori – ha proseguito Cadoni -. Il nostro è un piccolo aiuto, è un simbolo per la ripartenza, è poco ma cercheremo di fare di più. Torneremo”. Cadoni ha ha portato i saluti del presidente federale Gravina. E’ quindi intervenuto il presidente del Cuglieri Angelo Sias: “Dopo quello che abbiamo passato questo sostegno ci dà forza. Ripartiamo dalla Terza Categoria. Il calcio può dare speranza sotto tutti gli aspetti, non solo sportivo ma anche sociale”.

