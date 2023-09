Si gioca domenica la seconda giornata del campionato di Prima categoria iniziata domenica scorsa. Nel girone A formato da squadre del Cagliaritano e dell'Ogliastra-Sarrabus, i primi tre punti li hanno conquistati Baunese, Uta, Azzurra Monserrato. Domenica farà il suo esordio il San Vito di Angelo Padiglia (che ha già osservato il suo turno di riposo), sul campo difficilissimo del Sant'Elia.

In programma anche Asseminese- Ierzu, Uta-Città Selargius, Sestu-Ulassai, Azzurra-La Palma, Frassinetti-Quartu 2000, Settimo-Castor, Uragano-Cardedu. Riposa la Baunese. Attesa per la prima in casa del Settimo che torna in Prima categoria dopo tanti anni trascorsi in Seconda. Ci si aspetta per questo il pubblico delle grandi occasioni. Come a Sestu dove sarà di scena l'Ulassai e come sul terreno della Frassinetti dove arriverà il Quartu 2000, una delle grandi del passato che milita in questo girone.

