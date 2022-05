Sarà anche imbattibile al Forum, però Milano ha perso sei volte in trasferta. Una di queste proprio al PalaSerradimigni, 92-90 con entrata di Robinson. La Dinamo conta sul fattore campo domani alle 20.45 per non uscire subito dalle semifinali e portare la serie alla quarta gara, che si disputerà sempre a Sassari, venerdì.

La seconda partita ha ridotto il divario tecnico delle individualità grazie ai miglioramenti nel gioco di squadra. In difesa, dove i tanti cambi durante l'azione e soprattutto la ricerca dell'anticipo hanno portato alla transizione. In attacco, con il “ritorno” di Logan e Kruslin a far canestro dall'arco per supportare i soliti Bendzius e Bilan.

L'Armani ha vinto perché sta ruotando in media un giocatore in più e può distribuire meglio i minutaggi visto che in panchina ci sono giocatori che garantiscono qualità ottima: basti dire che nel secondo match i “finti cambi” (in realtà sarebbero titolari in molte squadre) hanno realizzato ben 38 punti, con Hall e Melli a dare un sostanzioso contributo.

La squadra di Bucchi conta sul fattore PalaSerradimigni per ridurre ancora il gap con un club da Eurolega.

