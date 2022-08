“Sono soddisfatto della partita dei miei ragazzi e gli faccio i complimenti, perchè hanno saputo essere propositivi quando c'era da esserlo e hanno saputo soffrire quando serviva. Una prestazione di maturità in un momento come questo, quando ancora non si hanno i giusti automatismi e la giusta condizione, è tanta roba”. Massimiliano Paba, tecnico dell'Atletico Uri, commenta così la partita di Coppa Italia disputata dai suoi ragazzi e vinta 2-1 contro l'Ilvamaddalena. “Abbiamo venti giorni di lavoro e vedere questa prestazione, questa intelligenza nell'applicarsi nel saper recepire le indicazione fa molto piacere, perchè vedo che i ragazzi stanno lavorando e stanno seguendo. Hanno fatto una partita di sacrificio anche dal punto di vista tattico. Sono contento, considerando anche il periodo, la condizione non ottimale e, soprattutto, considerando che la squadra va completata, perché stiamo ancora aspettando l'arrivo dell'attaccante e di un difensore, abbiamo fori Loru e Piga per infortunio. Insomma, la squadra in questo momento è incompleta, ma chi sta giocando in questo momento sta facendo molto bene”, prosegue l'allenatore giallorosso, che conclude con una menzione speciale: “per Alessandro Scanu, che secondo me è stato il migliore in campo. Perchè è un ragazzo che per la prima volta giocava con i “grandi” e al suo esordio ha saputo prendere la squadra in mano, dettando i tempi e giocando con la personalità e con le capacità di un veterano. Gli ho fatto i complimenti di persona, ma mi fa piacere ribadirlo davanti ai microfoni, perché sono molto contento per la sua prestazione”.

Soddisfatti anche l’allenatore dell'Ilvamaddalena Aldo Gardini, che sottolinea come sia stata una “partita combattuta e giocata alla pari. Per noi era la prima partita ufficiale, visto che non abbiamo fatto amichevoli. I ragazzi hanno reagito bene. Nonostante la sconfitta sono contento della prestazione, perché fino al 95' non hanno mollato. Dispiace per il gol subito all'inizio del secondo tempo e per qualche occasione che non abbiamo sfruttato, però era la prima uscita e sono contento della prestazione. Abbiamo dimostrato che possiamo fare un buon campionato e ottenere l'obbiettivo che ci siamo prefissati, una salvezza tranquilla”, conclude il tecnico maddalenino.

