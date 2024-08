E' un Atletico di Cortoghiana profondamente rinnovato quello che si appresta ad affrontare la stagione di Prima categoria con l'intima speranza di rimettere piede in Promozione, categoria in cui militava sino a due anni fa. Non più agli ordini dell'allenatore Fabio Piras ma bensì di Bruno Carrus, il secondo club della città di Carbonia durante l'estate ha cambiato aspetto in modo quasi radicale. I portieri sono Simone Nonnis (dal Gonnesa) e Nicola Fiori, i difensori son Marco Landis, Marc Mullanu, Lorenzo Pisu, Francesco Marreddu, Nicolò Pau, Cesare Galli, Simne Scardanzan, i centrocampisti Cristian Scardanzan, Pierpaolo Martini, Riccardo Siffu, Nicola Sanna, Marco Caredda, Francesco Zuddas, Davide Paulis, Luca Farris. Quindi ecco gli attacanti Simone Mura, Alessandro Fenu, Francesco DEeidda, JMichele Foglia, Mirko Broi, Alessandro Martinelli. E' tornato in Brasile Pedro Icaro Soares e si è attesa di Nicolò Scandariato e Luca Deidda. La scorsa stagione l'Atletico di Cortoghiana ha avuto un inizio esaltante ma poi col proseguo del campionato sono emersi problemi sino al punto di dover dare ogni tanto un'occhiata alla zona salvezza.

