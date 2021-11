Continua la marcia spedita dell’Astro Sestu nel campionato regionale di serie D di basket. La compagine sestese è ancora imbattuta dopo l’ottava giornata di andata.

La capolista. Il big match era sicuramente quello di Sennori, con i padroni di casa che attendevano la visita della prima della classe, l’Astro. Sfida che si preannunciava aperta a qualsiasi risultato e andamento, così è stato. Il quintetto allenato da Gianluca Susini si impone con il punteggio di 63-65 al termine di una partita combattuta ed equilibrata, decisa solo negli ultimi secondi. L’avvio vede la formazione ospite avanti (12-13 al 10’). Nel secondo quarto l’Astro cerca la fuga (16-23 al 15’), ma la reazione del Sennori è immediata, con le due squadre che rimangono a contatto nel punteggio (31-29 al 20’). Nel terzo quarto altro tentativo di allungo, stavolta dei padroni di casa (42-37 al 25’), ma al 30’ il divario viene ricucito, ancora una volta, quasi completamente (50-48 al 30’). Ultimo quarto di grande equilibrio, con l’Astro che arriva agli ultimi secondi avanti. L’ultimo possesso è sennorese, ma il tiro di Merella non va a segno e l’Astro può festeggiare la vittoria. Miglior marcatore dell’incontro è Cicotto, con 21 punti.

Le altre gare. Con i rinvii di Azzurra-San Sperate e Carbonia-Genneruxi, le due partite in programma si sono concluse con successi esterni. Bella vittoria dell’Oristano Basket sull’ostico parquet di Elmas, per 51-62. Continua la scalata, dunque, del quintetto allenato da Roberto Sar che, con la quarta vittoria di fila, si presenta a ridosso delle primissime posizioni. Colpo esterno del San Salvatore Selargius, sul campo della Nautilus Coral Alghero, per 75-87. Incontro equilibrato (38 pari all’intervallo) e break decisivo da parte degli ospiti solo nell’ultimo quarto. Top scorer della gara è Uda, del San Salvatore, con 26 punti.

© Riproduzione riservata