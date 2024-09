Si chiama “Rugby al centro” e fa parte del progetto “Il rugby include” l'evento che animerà piazze e strade di Sassari il 21 settembre. Lo organizza l'Asd Rugby Sassari, che festeggia 25 anni di attività soprattutto a livello giovanile.

Il via alle ore 16 da piazza d'Italia per una passeggiata per le vie del centro storico, animata da un gruppo di 15 giocatori, giocatrici, Old e supporter di tutte le età con indosso la divisa della società, chiamati a creare piccole azioni di gioco su strada coinvolgendo i passanti, i curiosi, gli appassionati, gli amministratori e chiunque abbia voglia di divertirsi e provare a conquistare l’ambita t-shirt.

Nel corso dell’attività saranno distribuiti flyer informativi per il reclutamento di nuovi giocatori e un invito alla festa per i 25 anni della società. La passeggiata prevede l'incontro in piazza d’Italia per poi svilupparsi nelle piazze principali lungo il Corso e concludersi in piazza Tola. Terzo tempo ospitato nella pizzeria… Terzo Tempo, padrone di casa una bandiera del rugby come Rino Berdini.

