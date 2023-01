Quattro rinforzi per cercare di riprendere la strada per i playoff. L’Arzachena (Serie D, girone G), che nelle ultime quattro gare ha raccolto un solo punto, cerca riscatto nello scontro diretto di domenica prossima (ore 14.30) sul campo del Cassino (terza giornata di ritorno). Una partita delicatissima per non perdere il treno degli spareggi promozione. Classifica, alla mano gli smeraldini sono più vicini alla zona playout (tre punti).

I volti nuovi sono l’esterno d’attacco Gabriele Gibilterra (classe 2000), cresciuto nelle giovanili di Genoa e Spal e con esperienza nei professionisti con la Lucchese, l’esterno offensivo Ardit Lika (2004) ex Primavera della Sampdoria e giovanili del Livorno, l’esterno di difesa Antonio De Rogatis (2004), ex giovanili di Napoli e Cosenza e il portiere Simone D’Abrosca (2005) cresciuto nel settore giovanili del Cagliari e proveniente dallo United Riccione.

© Riproduzione riservata