È cominciata ufficialmente, alle 13.30, la 12ª edizione del Rally Terra Sarda, manifestazione organizzata dalla Porto Cervo Racing valida per la Coppa Rally di Zona, il Campionato Regionale, il penultimo round e del Ter Series e l’ultimo del Ter Tour European Series. In coda al moderno, anche il 4º Rally Terra Sarda Storico, prova del Regionale e del Ter Historic.

La gara. Nella mattinata di oggi, con un tempo di 1’47”8, il gallese Pryce, su Skoda Fabia Evo Rally2, era stato il più veloce nello shakedown di 2,16 km, disegnato in territorio di Arzachena. Secondi Musselli-Frau (Toyota Yaris Gr Rally2, in ‘50”2), terzi Tali-Pisano (Skoda Fabia R5, 1’49”5).

Dopo la prima prova, la speciale cittadina di Arzachena, in vetta alla classifica c'erano invece Antonio Dettori e Marco Demontis (Skoda Fabia R5, 1’47”8), 0”3 più veloci di Pryce-Furniss e con un vantaggio di 0”6 su Tali-Pisano. Pryce si è preso la vetta nella seconda speciale, chiusa con il miglior tempo davanti al pilota di Arbus Marino Gessa e all'algherese Dettori. Il gallese ora conduce con 7"5 di vantaggio su Gessa e 10"9 su Dettori.

Il programma odierno prevede tre speciali da ripetere due volte: Arzachena-Città del Vino-Ayla Project (2,09 km, ore 13.46 e 17.35), “Sant’Antonio di Gallura-Il lago e l’olivastro-Valkarana” (6,8 km, ore 14.08 e 17.57) e la “Tempio Pausania-Nuraghe Majori-#nonmollaremai” (7,02 km, ore 15.11 e 19). Dopo la prima tornata, in programma un riordino a Tempio (via Angioi, ore 15.30) e un ingresso in parco assistenza (via Dettori, Arzachena, ore 16.45).

A fine giornata, dopo un secondo riordino a Tempio (19.19), le vetture rientreranno al Molo Vecchio di Porto Cervo (21.30) dove ci sarà il riordino notturno. che i concorrenti lasceranno domenica mattina alle 7.30 per tornare al parco assistenza di Arzachena.

Domani. Domenica 6 le auto lasceranno Porto Cervo alle 7.30 alla volta del parco assistenza. In programma altre tre prove da ripetere due volte, ma non nello stesso ordine del primo passaggio. Si comincerà con la “Aglientu-Stazzi di Gallura-Grimaldi Lines” (12,42 km, ore 9.06), seguita dalla “Luogosanto-I castelli di Luogosanto-Ppt” (4,62 km, ore 9.40) e dalla “Porto Cervo-Costa Smeralda-Cala Costruzioni” (3,13 km, ore 10.30), poi un riordino al Molo Vecchio (10.55) e poi i passaggi sulla Porto Cervo, sulla Aglientu e infine sulla Luogosanto. Dalle 15.20 le premiazioni al Molo Vecchio di Porto Cervo.

Eventi collaterali. Tra ieri e oggi molto apprezzata la riproposizione della sfida Audi-Lancia con la presenza dei meccanici che hanno lavorato per i due marchi negli anni ‘80, promossa con Mirtò Sardegna. C’era anche Arnaldo Bernacchin, copilota legato al marchio Lancia. Nel Villaggio Rally Mirtò anche lo showcooking che ha coinvolto i protagonisti del rally.

© Riproduzione riservata