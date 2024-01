Nel campionato di Promozione il Cus Cagliari ha rinforzato l’organico con Davide Vitellaro e Matteo Diomedi. L'obiettivo è di lanciare in prima squadra tanti juniores.

«Ci sono tanti ragazzi interessanti», dice il direttore sportivo, Andrea Vargiu. «Stanno disputando un grande campionato. L’Under si sta confermando un serbatoio importante per la nostra prima squadra. Puntiamo a valorizzare i nostri giovani e facciamo anche un pensierino ai playoff considerato che ci troviamo nelle primissime posizioni di classifica».

In Prima categoria (girone C), Lello Atzori non è più l’allenatore del Macomer. Nelle prossime ore la dirigenza dovrebbe annunciare il sostituto.

