Primi verdetti in Promozione. A quattro giornate dalla fine del campionato retrocedono matematicamente in Prima categoria Atletico Narcao e Valledoria. I sulcitani occupano l’ultima posizione nel girone A con dieci punti. Domenica scorsa la condanna con la sconfitta casalinga ad opera della Sigma.

Cade anche il Valledoria (girone C). Formazione che nella stagione 2008/2009 grazie alla vittoria della Coppa Italia di Promozione (finale contro il Muravera) conquistava l’Eccellenza. Nel 2018/2019 oltre ad aver vinto ancora la Coppa Italia di Promozione, centrava la Supercoppa regionale superando (3-0 a tavolino) nella finalissima la Nuorese.

Nel girone B, rischiano grosso Sadali e Seulo, ultime con 11 punti ma anche il Samugheo non dorme sonni tranquilli (17 punti).

Per quanto riguarda le parti alte, eccezion fatta per il girone A (con la Monteponi vicinissima all’Eccellenza), resta aperto il discorso nei gironi B e C. Nel girone B, la contesa è tra Tharros, Tortolì e Macomerese. Nel gruppo C, restano in lizza Calangianus e Tempio con l'Usinese praticamente tagliata fuori.

