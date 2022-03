Dopo sei giornate Nunzio Falco fa ritorno sulla panchina dell’Arbus al posto del dimissionario Nicola Agus. Lo conferma il neo tecnico. “Ho ricevuto la chiamata della società e non ho esitato ad accettare perché credo fortemente in questo gruppo. Ci siamo subito messi a lavoro. Ci aspettano otto finali. Non abbiamo più quel tesoretto accumulato prima del mio esonero ma nulla è perduto. Le sfide mi piacciono”. Quando Falco era stato sostituito i granata avevano 27 punti, a +9 dai playout e a +14 dalla zona retrocessione. Agus spiega il motivo delle sue dimissioni. “Per motivi lavorativi non posso andare avanti. Non riesco in questo momento particolare a conciliare il lavoro con l’impegno calcistico. Mi dispiace tantissimo. Tra me e la società c’è un bellissimo rapporto di amicizia. Qua ho vinto anche un campionato. La squadra stava iniziando ad acquisire una sua identità ed ora avrebbe raccolto i frutti”.

