È un Arborea pronto alla sua settima stagione di Promozione. Le prime gare ufficiali dei Coppa Italia hanno dato indicazioni positive alla formazione allenata da Nicola Battolu in vista dell’esordio sul campo del Cus Cagliari di domani. Nelle sfide con Terralba F. Bellu e Tharros, infatti, sono arrivati un pareggio (1-1 contro i terralbesi) e un successo (3-2 contro gli oristanesi). In estate sono arrivati diversi giocatori giovani e interessanti, come il portiere Marco Sitzia, il difensore Denis Gabriel Popescu, i centrocampisti Joao Di Paola e Matteo Cosquiera, oltre ai giocatori offensivi Micheal Serpi, Massimo Pibiri e Buba Darboe.

Elementi che vanno a completare il gruppo storico formato dai fratelli Paolo e Marco Atzeni, i veterani Dessì, Cicu, Mascia, Petucco e Ullasci, fino ai giovani Angioni, Casu, Vargiu e Sperandio. “Siamo ancora, come penso tutti, in fase di rodaggio – è il commento del Direttore Sportivo dell’Arborea Massimo Sabiu - questo è il periodo in cui si lavora tanto in vista dell’inizio del campionato che si annuncia molto competitivo”. Il dirigente gialloblu traccia l’identikit del torneo. “La presenza di squadre come Villacidrese, Guspini, Terralba e Tortolì – prosegue - che hanno un passato illustre e ambizioni di vertice, renderà il tutto ancora più bello. L’Arborea proverà a fare un buon campionato”.

