Ancora un grande successo per il karateca di Ossi Antonio Soggia, 31 anni. A Fort Lauderdale ( Florida), per la Federazione mondiale WUKF (World Union of Karate Federations), nei giorni scorsi, si è laureato campione del mondo in due specialità: Kata Open Styles e Kata Shotokan, bissando il successo del 2021. Un'immensa soddisfazione per l'atleta ossese, che ha sbaragliato la nutrita concorrenza e si è affermato con grande autorevolezza. Antonio Soggia è allenato da suo padre Alberto, ovviamente raggiante. "Antonio sta coronando una vita sportiva di impegno e sacrifici - spiega -. Ha iniziato a praticare il karate all'età di 6 anni e si è sempre migliorato, allenandosi con grande entusiasmo. Ora si sta riposando a Miami. Nei prossimi giorni farà ritorno a Ossi". Esprime soddisfazione anche l'assessore comunale allo Sport Tatiana Giuranna. "Impossibile non essere felici di un risultato così prestigioso - sottolinea -. I titoli iridati di Antonio Soggia oltreché sportivi hanno anche un valore sociale. L'appuntamento è ora al 27 agosto. Antonio Soggia, nell'impianto sportivo Walter Frau, verrà premiato insieme ad altri sportivi e società che si sono distinti in questa stagione. Per Ossi davvero esaltante".



