Roberto Santamaria non è più l'allenatore dell'Antiochense Calasetta. Il "mister" originario di Carbonia ha comunicato alla dirigenza la sua decisione di lasciare la guida per sopraggiunti motivi personali.

Dopo appena 6 giornate e una bella recente vittoria nel derby con la Verde Isola di Carloforte, lascia una squadra in una buona posizione di classifica, in buona salute e con tante aspettative positive frutto anche e soprattutto del lavoro di Santamaria. La società ASD Antiochense Calasetta ringrazia "l'allenatore per il lavoro svolto e per la serietà dimostrata in questo periodo - si legge in un comunicato - e gli augura di risolvere quanto prima i problemi che lo hanno portato a fermarsi: auspica il meglio per il suo futuro nel mondo del calcio".

