Si sono giocati oggi quattro anticipi della nona giornata del campionato di Promozione.

Nel girone A, la capolista Castiadas non va oltre il pari (1-1) contro l’Arborea e domani potrebbe essere sorpassata in testa dal Monastir che ospita l’Idola. I sarrabesi sono passati in vantaggio al 10’ della ripresa con un rigore trasformato da Mboup. Al 37’ il pareggio di Marco Atzeni, entrato nella ripresa.

Pari (1-1) del Terralba sul campo dell’Arbus. I gialloblù agganciano momentaneamente in terza posizione il Cus Cagliari.

Vittoria (2-3) preziosa per l’Atletico Cagliari nella trasferta col Gonnosfanadiga, ultima della classe. Per i cagliaritani marcature di Mereu, Monni e Montisci, per i padroni di casa Agabbio e Tiddia.

Nel girone B, prima vittoria stagionale del Fonni che supera (2-1) l’Ovodda. Decisiva la doppietta di Cocco. Per gli ospiti rete di Deiana.

Domani si giocano tutte le altre gare.

