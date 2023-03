Giornata nera per le prime della classe. Cadono Villasimius e Barisardo negli anticipi della 22esima giornata del campionato di Promozione. Il Villasimius è stato sconfitto (1-2) in casa dall’Orrolese. Per la squadra di Antonio Prastaro è la seconda battuta d’arresto di fila. Le reti degli ospiti sono di Pisano e Vitellaro. In mezzo il momentaneo pari firmato dal solito Iesu. Il Castiadas, che gioca domani a Villamassargia, con una vittoria potrebbe portarsi a meno sei in vista del derby sarrabese.

Domani (ore 15) le altre gare: Cortoghiana-Asseminese, Atletico Cagliari-La Palma, Gonnosfanadiga-Cus Cagliari, Selargius-Guspini, Verde Isola-Andromeda e Villamassargia-Castiadas.

Nel girone B, il Barisardo affonda (0-4) tra le mura di casa nel derby contro l’Idolo. I gol di Sylla, Usai, Cocco e Pili. Gli arzanesi sono a meno sette ma devono recuperare una partita.

Inoltre Santa Giusta-Arborea (0-2), Siniscola-Atletico Bono (1-0) e Tonara-Posada (2-2).

Domani si giocano, alle 15, Abbasanta-Fonni, Bittese-Paulese e Terralba-Tortolì.

Nel girone C, in campo domani, sempre alle 15, Tempio-Stintino, Porto Torres-Usinese, Coghinas-Lanteri, Oschirese-Macomerese, Ozierese-Bonorva, Sennori-Buddusò e Thiesi-Luogosanto.

