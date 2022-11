Sono Marcello Angheleddu (Guspini), Antonio Pili (Idolo) e Domenico Saba (Usinese) i migliori dei rispettivi gironi A, B e C del campionato di Promozione. Tutti a punteggio pieno dopo sei giornate. Giocatori di esperienza che anche nella scorsa stagione (Angheleddu in Eccellenza e Pili e Saba in Promozione) hanno ottenuto tante preferenze. All’inseguimento di Angheleddu ci sono ben nove giocatori con cinque punti: sono Gianluca Ferraraccio (Asseminese), Ignazio Picciau (Asseminese), Stefano Mura (Castiadas), Nicola Piras (La Palma), Michele Medda (Selargius), Momo Cosa (Verde Isola), Daniele Contu (Villamassargia), Michel Milia (Villamassargia) e Andrea Renzo Iesu (Villasimius).

Nel girone B, sono in tre con cinque punti: Nicolò Deiana (Atletico Bono), Massimo Pibiri (Santa Giusta) e Sandro Sanna (Tonara).

Nel gruppo C, a caccia di Pili ci sono Carlo Pintus (Lanteri Sassari) e Sergio Valenti (Tempio).

GIRONE A



6 PUNTI

Marcello Angheleddu (Guspini)



5 PUNTI

Gianluca Ferraraccio (Asseminese)

Ignazio Picciau (Asseminese)

Stefano Mura (Castiadas)

Nicola Piras (La Palma M.U.)

Michele Medda (Selargius)

Matteo Momo Cosa (Verde Isola)

Daniele Contu (Villamassargia)

Michel Milia (Villamassargia)

Andrea Renzo Iesu (Villasimius)



4 PUNTI

Christian Testa (Andromeda)

Mario Piras (Cus Cagliari)

Matteo Podda (Orrolese)

GIRONE B



6 PUNTI

Antonio Pili (Idolo)



5 PUNTI

Nicolò Deiana (Atletico Bono)

Massimo Pibiri (Santa Giusta)

Sandro Sanna (Tonara)



4 PUNTI

Pablo Guillermo Sanchez (Atletico Bono)

Mahamadou Moussa (Barisardo)

Yahya Jatta (Bittese)

Antonio Luigi Malgari (Fonni)

Walter Frau (Paulese)

Luca Orrù (Terralba F. Bellu)

Gianluca Recano (Tonara)

Marco Boi (Tortolì)

Igor Caetano Menezes Trindade (Tortolì)



GIRONE C



6 PUNTI

Domenico Saba (Usinese)



5 PUNTI

Carlo Pintus (Lanteri Sassari)

Sergio Damian Valenti (Tempio)



4 PUNTI

Mathias Meloni (Buddusò)

Andrea Usai (Lanteri Sassari)

Marco Degortes (Luogosanto)

Matteo Trini (Macomerese)

Paolo Demontis (Ozierese)

Amadou Camara (Sennori)

Fabio Nuvoli (Sennori)

Nicola Dettori (Stintino)

