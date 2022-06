In cuor loro ci speravano, erano consapevoli di poter raggiungere questo traguardo. E ora che si è tramutato in realtà il sogno accarezzato nei mesi scorsi, un sorriso vivace e tanto entusiasmo sono più che leciti. Andrea Demontis, del Cus Cagliari, ed Elisa Marcello, dell’Atletica Valeria, sono stati convocati per i campionati europei Under 18 su pista che si terranno a Gerusalemme dal 4 al 7 luglio. Demontis, seguito dalla madre ed ex astista di spessore Francesca Dessì, nel salto con l’asta mentre la Marcello, allenata da Andrea Sole, sui 400.

Un momento importante per la crescita dei due giovani atleti e per tutto il movimento isolano. Demontis si è reso protagonista di un 2022 eccellente: dopo il titolo italiano tra i Cadetti e un primo anno tra gli Allievi in cui ha saltato 4,50, quest’anno ha compiuto passi in avanti significativi che valgono un eccellente 4,80 misura grazie a cui ha dominato i Tricolori Indoor di categoria ad Ancona. Dopo la stagione invernale, qualche fastidio fisico ne ha limitato leggermente l’efficienza ma, con impegno, è riuscito a ritrovare un’ottima forma e a saltare 4,50 due settimane fa sulla pedana di casa a ''Sa Duchessa''.

La Marcello, dopo la medaglia d’argento sui 300 ai Tricolori Under 16 lo scorso anno, si è presentata al suo primo anno di categoria tra le Allieve con la consapevolezza di poter lasciare la sua firma. Durante l’inverno ha colto un altro argento ai Tricolori Indoor sui 200 in 24’’72 per poi proiettarsi con un pizzico di sana incoscienza sui 400 e dimostrare di poter essere tra le migliori. Una sfida che si è rivelata vincente: infatti, ai Tricolori all’Arena Civica di Milano, si è migliorata in batteria con 56’’03 per poi disputare una finale di rilievo che le è valso il secondo posto e il minimo di partecipazione agli Europei con 55’’24.

La gioia si legge nei volti dei rispettivi tecnici. “Questo è un momento fondamentale per l’atletica sarda’’, commenta Sole, “la convocazione di Elisa e Andrea darà ulteriore spinta a un movimento che cresce sempre di più’’. Una crescita su cui scommettere. “Vestire la maglia azzurra è un sogno che si realizza’’, conclude Dessì. “Andrea ed Elisa sono stati bravissimi, conciliando studio e sport che alla loro età rappresentano un connubio fondamentale. Per tutta l’atletica sarda è un momento di grande importanza che sarà da stimolo per tanti altri giovani atleti. Questa esperienza è un primo traguardo significativo raggiunto che deve essere un nuovo punto di partenza per obiettivi ancora più importanti’’.

© Riproduzione riservata