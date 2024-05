Dopo aver trionfato a Oliena lo scorso weekend, ieri Andrea Acquas si è aggiudicato il 13º Slalom Guspini-Arbus, gara organizzata da Arbus Promotor’s col supporto di Ogliastra Racing e valida per il Trofeo Italia Nord, la Coppa Italia e come terza prova del Campionato Regionale Aci Sport.

Acquas, su Prosport Suzuki, ha vinto con un tempo di 2’33”61 siglato nella 2ª delle tre manche, e ha preceduto di pochi centesimi Francesco Marrone (2’53”94), che al volante della Osella Pa9 ha confezionato il secondo crono di giornata nella prima manche. Sul terzo gradino del podio assoluto è salito Lussorio Niolu (Prosport Suzuki), a cui è bastato correre solo la seconda manche per firmare il terzo miglior tempo di giornata (2’34”39). A chiudere la top5, Roberto Idili (Ir Sport Kawasaki, 156,24 punti) e Marco Collu (500 Ir Proto, 162,25), che hanno preceduto Daniele Vacca (Yamaha M02, 162,77), Antonello Acquas (Renault R5 Gtt, 166,08), Angelo Ibba (126 Kawasaki, 166,23), Giovanni Beccu (Suzuki kart cross,168,19) e Quirico Beccu (Yacar Cross, 169,76).

Tra i 49 partenti del moderno, anche due dame. Quattro le vetture al via dello Storico, vinto da Matteo Priola (Peugeot 205).

Il commento. “È andata benissimo anche stavolta, ci tenevo a fare bene in questa gara perché era particolarmente competitiva con molti prototipi come il mio”, ha sottolineato il vincitore Andrea Acquas. “Il percorso era spettacolare, tra i più belli del campionato sardo. Non mi sono bastate 4 manche per capirlo a fondo. Infatti a ogni passaggio ho corretto qualcosa limando del tempo: se avessi avuto ancora un paio di manche avrei potuto fare ancora meglio. Bene la macchina, organizzazione impeccabile, insomma, sono pienamente soddisfatto”.

Rally. Nel frattempo, in Finlandia, Valentino Ledda e Claudio Mele hanno centrato un ottimo 4º posto assoluto e primo di classe all’Ok Auto Rally, gara su terra individuata come test prima della prossima gara del campionato finlandese, in programma il 25 maggio. Ledda e Mele hanno sfiorato il podio e il bilancio è più che mai positivo visti i 108 partenti della manifestazione.

Al Rally dell’Adriatico, vinto da Scandola, 39º posto assoluto, 7º di gruppo e 6º di classe per Stefano Marrone e Stefano Pudda (Peugeot 208 Gt Line), che hanno preceduto Mattia Ricciu e Marco Corda (Renault Clio Rally5), al 40º posto assoluto, 3º di gruppo e classe, ma soprattutto sul terzo gradino del podio del Campionato Italiano Assoluto Rally Junior.

