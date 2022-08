Continuano a trapelare i nomi delle squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di Serie D regionale di basket. La novità è rappresentata dalla partecipazione della Dinamo 2000 Sassari, dopo il positivo torneo di Promozione, con il raggiungimento della Final Four, disputato nella scorsa stagione.

La scelta. Una possibilità che la società sassarese ha deciso di cogliere, dopo l’ottima scorsa stagione e, soprattutto, per dare continuità ad un percorso di crescita, sia a livello senior che alle compagini giovanili che vedono nella prima squadra un punto d’arrivo. Una richiesta accolta, dunque, che fa aumentare la pattuglia di sassaresi al via della serie D (assieme a Sennori, Coral Alghero e Masters Sassari). A guidare la squadra sarà il confermatissimo coach Walter Corrias, affiancato dall’esperienza di Roberto Bertolini, mentre la preparazione fisica sarà affidata al dottor Pietro Sanna.

Il roster. Il blocco giocatori, sarà quello della squadra che nella passata stagione ha composto il gruppo del campionato di Promozione e di quello under 19, con alcuni innesti di esperienza, al fine di permette ai più giovani, di avere dei punti di riferimento per ampliare il proprio bagaglio tecnico. Tra gli elementi di esperienza spicca il ritorno in campo di Manuel Vanuzzo, leggenda del basket sassarese, che annovera nella sua carriera la vittoria di tutti i titoli disponibili per il campionato italiano (1 Scudetto, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa, 1 campionato di A2), oltre diverse presenze in Eurolega ed Eurocup, tutto come capitano della Dinamo Sassari.

