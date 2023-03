Il libro delle sfide tra Amsicora e Ferrini si arricchisce di un altro capitolo. E il derby che cattura le attenzioni della quinta giornata della serie A élite maschile. Le stesse squadre, ma al femminile, sono chiamate domenica alla prova di fuga. Dopo le tre sconfitte di sabato scorso, altre tre partite con alto coefficiente di difficoltà, per le compagini della A1 maschile.

Serie A Elite maschile

A Ponte Vittorio, domani alle 15, nuovamente di fronte Amsicora e Ferrini, da qualche stagione diventato derby d’alta classifica. A questo confronto le due squadre giungono con percorsi praticamente inversi. La Ferrini è terza, non perde da tre partite ed ha vinto le ultime due. L’Amsicora è terzultima, non vince da tre gare ed ha perso le ultime due. Lo spirito del derby è comunque in grado di annullare certezze e timori, sarà un match dove si parte da zero.

Serie A Elite femminile

Con un torneo a sei squadre non ci sono turni interlocutori. E Amsicora e Ferrini, prima e seconda dopo tre giornate, giocano domenica per continuare la striscia di vittorie. L’Amsicora, a punteggio pieno, si reca a Cernusco sul campo dell’Argentia per un imprevisto testacoda. La formazione lombarda è infatti ultima dopo tre sconfitte. La Ferrini dopo due vittorie in trasferta, l’ultima proprio con l’Argentia, torna al “Maxia” per ospitare Torino Universitaria, che nonostante il penultimo posto (prima vittoria domenica scorsa) ha prestato quattro giocatrici alla nazionale nell’ultimo raduno. Sara Muccelli riprende il suo posto dopo il turno di squalifica.

Serie A1 maschile

Dopo il tris di sconfitte, Juvenilia Uras, Cus Cagliari e HT Sardegna non dormono certo sonni tranquilli. La Juvenilia, nel girone A, cerca di riprendere la marcia, ma la trasferta con l’HT Bologna non è mai stata semplice. Nell’altro girone due formazioni romane guidano la classifica. Una è l’HC Roma che ospita il Cus Cagliari, l’altra è la Lazio di scena a Uras. Per l’HT Sardegna privo dello squalificato Tosin, sarà un’altra dura prova dopo tre sconfitte di fila.

