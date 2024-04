Due primi posti per L’Amsicora. Difende quello già acquisito nella A Élite maschile, lo cerca nel torneo femminile nel match clou con la capolista Valverde. Negli stessi tornei voglia di riscatto per la Ferrini, attardata dopo le ultime battute d’arresto. Un altro primo posto da difendere è quello del Cus Cagliari in serie A1, chi lo insidia è l’HT Sardegna.

Serie A Élite maschile

Dopo quattro anni, e una retrocessione evitata all’ultima giornata, l’Amsicora riassapora il primo posto dopo la vittoria e il sorpasso sulla Tevere. La prima difesa non è affare da poco, a Roma contro il Butterfly, che chiude il quartetto di squadre che sta tentando lo scatto in avanti. I romani, come l’Amsicora, hanno vinto le ultime tre partite.

Due sconfitte di fila hanno rimandato la Ferrini in una zona lontana dalle prime e vicina alle ultime. Anche se è in buona compagnia (il Bra è nella stessa situazione) è opportuna la svolta. Oggi al Maxia con la Tevere potrebbe presentarsi al completo e iniziare la risalita.

Serie A Élite femminile

Una partita su tutte nella sesta di andata. Amsicora-Valverde, domani pomeriggio a Ponte Vittorio. La squadra di Khilko e Carta è seconda in classifica, dietro il Valverde a punteggio pieno. Una vittoria significa l’aggancio in vetta e rimescolare le carte nel campionato, un risultato diverso metterebbe a tacere le ambizioni delle altre contendenti.

Il riscatto della Ferrini, dopo la sconfitta interna con il Valverde, passa dalla trasferta di Bra, con la Lorenzoni. Non è una partita facile per la ragazze di Valeria Spitoni per quanto le avversarie in questa prima parte del torneo hanno accusato più di una battuta a vuoto.

Serie A1 maschile

Al momento la lotta per il primato nel girone A è una questione tra Cus Cagliari e HT Sardegna. La quinta giornata, ultima di andata, le mette entrambe alla prova con due trasferte. Il Cus fresco del primo posto affronta l’HT Bologna, penultimo. Due pareggi hanno rallentato la marcia dell’HT Sardegna che ora insegue. A Roma contro l’Hockey Club non c’è da stare tranquilli. Nel girone B la Juvenilia Uras, ora penultima è partita con il piede sbagliato. Al Comunale arriva stasera la Superba Genova, seconda in classifica dietro il Valverde in fuga.

