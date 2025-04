Dopo sei giornate sono cambiati gli equilibri della Élite maschile. La Tevere campione d’Italia ha vinto a Ponte Vittorio, è prima in classifica, stacca l’Amsicora, e la sua diretta inseguitrice è diventata la Ferrini grazie al successo di Reggio Emilia.

La chiave del nuovo assetto è nella vittoria per 1-0 della Tevere sull’Amsicora. Che ha giocato una bella partita, ha attaccato, ha segnato una rete con Atzori nel secondo quarto, poi annullata, ha colpito una traversa con lo stesso giocatore, ha reclamato un rigore, ha battuto tre corti con Ojeda, tutti nello specchio della porta, parati dal portiere ospite. Anche Loddo ha avuto il suo lavoro da svolgere parando due corti della squadra romana. E nel finale, in dieci per un’espulsione temporanea di Solorza, l’Amsicora si è fatta trovare scoperta e Palombi ne ha approfittato partendo sulla fascia destra d’attacco, nessuno lo ha fermato ed ha battuto Loddo. Allo scadere corner corto di Ojeda, ma anche questo è stato parato.

La Ferrini ha battuto 2-1 Città del Tricolore e senza tanto clamore piomba sulla seconda piazza imbattuta e dopo tre vittorie consecutive. A Reggio Emilia ha dato prova di forza e maturità e passando in vantaggio con un corto di Edris, il suo capitano alla quarta rete stagionale. Dopo una rete annullata a Rodriguez, nell’ultimo quarto gli emiliani hanno pareggiato. Sono bastati tre minuti e la Ferrini è tornata avanti con Hassan, poi ha sofferto quando Reggio ha battuto tre corti, e si è poi reimpossessata della partita chiudendo in attacco e battendo due corti senza però modificare il risultato.

Dall’altra parte della classifica c’è il Cus Cagliari, ultimo dopo quattro sconfitte consecutive. L’ultima in casa con il Bonomi, penultimo, che è passato al “Maxia” vincendo 2-0. Per la squadra di Jorge un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Risultato sbloccato da un rigore, i lombardi hanno raddoppiato in contropiede.

Serie A Élite femminile

Il derby ha detto Amsicora, per il risultato, per la qualità del gioco e per la maggiore aggressività. 4-1 alla Ferrini che vale il primo posto insieme al Torino, si stacca invece la Lorenzoni fermata sul pari dalla Lazio.

L’Amsicora fa viaggiare la pallina a grande velocità, sospinta inoltre dalla vena di Vynohradova che parte da posizioni defilate e diventa incontenibile. Ferrini più raccolta e guardinga, forse non per scelta, che riparte grazie ad iniziative personali. Risultato sbloccato al 5’ proprio da Vynohradova, che offre nella seconda frazione l’assist per il raddoppio di Valenti. La partita torna in equilibrio quando la Ferrini segna con Ivakhnenko, ci pensa Turienza con una doppietta a chiudere la partita con due reti in quattro minuti nell’ultimo quarto.

Serie A1 maschile

Troppo forte il Butterfly Roma, marziani nella seconda serie. Lo ha scoperto la Juvenilia Uras, battuta al Comunale 10-5. Punteggio insolito, esagerato, ma la squadra di Tocco si consola con le cinque reti segnate da Murgia, Grussu (doppiette) e Tosin.

L’HT Sardegna ha pareggiato in casa dell’HT Bologna secondo in classifica. 3-3 con reti di Gobran, Usama e Serra.

