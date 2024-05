Campionati brevi, la parabola discendente è già avviata, ogni passo falso può essere fatale. Di ciò sono coscienti l’Amsicora, prima nella Élite maschile, Cus Cagliari e Juvenilia Uras, al comando nei due gironi della A1. Lo sa bene anche l’Amsicora femminile attardata in un torneo che prevede turni di riposo che apparentemente stravolgono la classifica.

Serie A Élite maschile

Amsicora contro Valchisone, stasera a Ponte Vittorio, non è la partita di cartello, ma potrebbe essere una svolta in favore della squadra cagliaritana, se vittoriosa. La sua diretta concorrente, la Tevere attardata di due punti, ospita il Bra, in una riedizione delle ultime due finali scudetto. Vinte dai piemontesi oggi penultimi e in una situazione critica. Ma pur sempre i campioni d’Italia da cui si attende uno scatto d’orgoglio. La partita dell’Amsicora non è facile, il Valchisone è squadra che non si arrende. L’ha vissuto in prima persona la Ferrini sabato scorso in un batti e ribatti concluso in suo favore (5-4). La risalita della squadra allenata da Ojeda passa per la trasferta di Roma contro la Lazio, neopromossa e terza in classifica. Serve un risultato favorevole per tenere a distanza le ultime e mettere nel mirino posizioni più abituali.

Serie A Élite femminile

Il turno di riposo dell’Amsicora di domenica scorsa ha favorito la fuga del Valverde, ora a +5. Le ragazze allenate da Khilko e Carta riprendono la corsa, il calendario riserva la trasferta di Roma con il Butterfly. Non ci sono alternative alla vittoria. Le campionesse d’Italia in carica oggi sono ultime e seriamente indiziate per la retrocessione. La Ferrini, risollevata dalla vittoria di Torino, si ferma per il turno di riposo.

Serie A1 maschile

Sembra un sabato che potrebbe favorire l’allungo del Cus Cagliari, che ospita il Potenza Picena ultimo in classifica nel girone A. Il coach Jorge deve fare a meno del portiere Distinto, espulso sabato scorso.

L’altra capolista, il Bondeno, non dorme sonni tranquilli. E’ attesa a Uras dall’HT Sardegna, che non vince da cinque giornate, ma sempre pericoloso.

Turno da brividi nel girone B, la Juvenilia Uras non ha il tempo di rifiatare dopo la vittoria sul Valverde e il primo posto in solitudine. La squadra di Tocco gioca stasera a Castello d’Agogna con il Bonomi, che in classifica insegue con un punto di ritardo.

© Riproduzione riservata