Juan Manuel Queirolo è il nuovo allenatore dell'Amatori Rugby Capoterra. «Il nuovo allenatore è un tecnico che, tra le tante offerte ricevute da club francesi, neozelandesi e italiani, ha scelto Capoterra su tutti. E' la figura giusta che gode di profonda stima sia dal gruppo dirigente che dal gruppo giocatori», dichiara il presidente Andrea Cogoni.

Il 48enne argentino è nato a Rosario, città che lo ha visto giocare giovanissimo nella squadra cittadina fino al 1999, quando è sbarcato in Italia per indossare la maglia del Viadana e poi, come oriundo, della Nazionale. Mediano di mischia, ha giocato nei campionati italiani e francesi con Dax, Béziers, Leonessa Brescia, Rovigo e Amatori Catania. Nel 2008 è arrivato a Capoterra, in B, conquistando la promozione in Serie A nella stagione 2009/10 disputata da giocatore-allenatore.

«E' un orgoglio e una felicità ritornare nella mia seconda casa dopo l’esperienza qui in Argentina. Ringrazio sempre il Capoterra per quello che ha fatto per me in passato negli ultimi anni della mia carriera come giocatore e nella mia formazione come allenatore. Sarà una bella sfida far tornare competitivo il Capoterra recuperando quell’identità di gioco che lo ha caratterizzato», dichiara “Quichi”, rimasto a Capoterra fino al termine della stagione 2014/15, per tornare in Argentina, diventando direttore tecnico e allenatore dell’Old Resian, che ha portato nel 2017 a ottenere la storica promozione nel massimo campionato. In Italia è stato anche direttore del Centro di formazione nazionale Fir Under 16 dal 2013 al 2016.

