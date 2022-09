Il primo weekend di settembre è stato il preludio di una stagione di tennistavolo che si annuncia intensa ed appassionante.

Venerdì ha iniziato la Marcozzi con le festa del cinquantenario. Domenica a Sassari Antonino Amato ha vinto il Trofeo Città dei Candelieri. A Muravera è iniziata la Coppa Muravera che si concluderà con la festa dei quarant’anni del TT Muravera.

E da mercoledì a domenica, Quattro Mori, Norbello e Muravera saranno in giro per l’Europa per la Champions League e l’Europe Cup.

Marcozzi. Venerdì al Palatennistavolo, nella festa dei cinquant’anni della Marcozzi, si sono ritrovati gli artefici dei quattro scudetti, vinti tra il 1990 e il 2001. Yang Min, Massimo Costantini, Valter De Giorgi, Massimiliano Mondello, Sergej Ilyukhyn hanno ricordato le loro imprese e quanto ha inciso nelle loro storie la permanenza in Sardegna. Sono intervenuti i “soci fondatori” della società, Mario Gabba, Carlo Diana, Fabio Ferrero (l’allenatore dei quattro scudetti) e l’attuale presidente Raffaele Curcio. Quest’ultimo ha ribadito che il fiore all’occhiello, oltre gli scudetti e i titoli individuali, è il Palatennistavolo, “la casa del tennistavolo”. A salutarli, ed esaltare il modello societario rappresentato dalla Marcozzi, il presidente della Fitet Renato Di Napoli, Il presidente del Comitato regionale Simone Carrucciu, il presidente del Coni regionale Bruno Perra.

Sassari. Per la seconda volta Antonino Amato ha vinto il Trofeo “Città dei Candelieri” giunto, alla terza edizione e disputato al Pala Santoru di Sassari. In finale Amato ha battuto in quattro set il suo compagno di squadra nella Marcozzi, il cubano campos, in quattro set. I due finalisti hanno vinto i gironi eliminatori, in seguito Amato ha superato Ashimyiu nei quarti e Kuznetsov in semifinale, mentre Campos ha battuto prima Puppo, poi Palmieri. Alla manifestazione hanno partecipato il presidente federale Di Napoli, Yang Min e Valentino Piacentini.

Muravera. Alla coppa Muravera, giunta alla tredicesima edizione, e che prende il via domani, c’è la nazionale femminile Under 13, guidata dai tecnici Gianluca Abbaticchio e l’ex Norbello Diana Styhar. Tra le convocate Laura Pinna del TT Sassari. La Coppa è una rassegna del movimento pongistico giovanile italiano. Si chiude mercoledì con la festa dei quarant’anni del TT Muravera, che ha ritrovato la serie A1 femminile dopo quindici anni.

Coppe europee. Inizia il Norbello con l’Europe Cup femminile. Il girone A si gioca a Bratislava, in Slovacchia, da mercoledì a venerdì. La prima partita sarà contro le francesi del Joue les Tours, il giorno dopo, giovedì è il turno delle belghe del Malonne, venerdì si chiude con le padrone di casa del Bratislava.

Sabato c’è l’esordio in Champions League del Quattro Mori, in Spagna a Irun. Sarà proprio la squadra di casa del Leka Enea Irun a tenere a battesimo la formazione cagliaritana. Domenica seconda e ultima partita con le francesi del St. Denise.

Il Muravera esordisce in Europe Cup sabato in Austria, a Linz, con due partite. Primo match in mattinata con le belghe dell’Antwerpen, in tarda serata tocca alle padrone di casa del Linz Froschberg. Domenica si chiude con le francesi del Saint Pierraise.

