È un gennaio da dimenticare per la Techfind San Salvatore Selargius, impegnata nel campionato di Serie A2 femminile di basket. La compagine selargina, infatti, è stata costretta a rinviare anche l’appuntamento della prossima giornata.

Il rinvio. “In seguito”, si legge nel comunicato della società giallonera, “al nuovo giro di tamponi effettuati sul gruppo della prima squadra, sono emersi nuovi casi di positività al Covid-19”. Casi che vanno ad aggiungersi ai 4 già riscontrati nella scorsa settimana. Troppe le indisponibilità per poter scendere in campo e, per questo motivo, la il club ha chiesto e ottenuto, da parte di Fip e Legabasket Femminile, il rinvio della prossima sfida, prevista per sabato a La Spezia, contro la Cestistica Spezzina.

Prossimo obiettivo. Il mirino di coach Roberto Fioretto è ora puntato sulla prossima sfida in programma, quella di mercoledì 26 gennaio (ore 15.30) quando è in programma il recupero del tredicesimo turno di andata, in casa della Pallacanestro Umbertide, sfida rimandata nello scorso weekend. Nei prossimi giorni lo staff medico del San Salvatore continuerà a monitorare la situazione nella speranza di poter riprendere l’attività agonistica al più presto. Per le ragazze allenate da Fioretto è la quarta sfida da recuperare; questo presuppone che nelle prossime settimane il calendario sarà fitto di impegni. Al momento il San Salvatore occupa la quinta posizione, a quota 12 punti, frutto di 6 vittorie e 4 sconfitte.

