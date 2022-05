Altri tre titoli regionali in casa Atletica Maracalagonis. A Sassari, nei Campionati Individuali Cadetti e Allievi, Benedetta Fiori, allenata da Flavio Stochino, si è imposta nel lancio del giavellotto (600 grammi) con la misura di 37,28 metri conquistando il titolo di campionessa regionale individuale Allieva. Ennesima vittoria anche per Valentina Pedditzi nella cinque chilometri di marcia su pista. La giovane promessa ha tagliato il traguardo col tempo di 27:44.77 ottenendo, anche lei, il titolo regionale individuale Allieva. Sempre a Sassari, nella giornata conclusiva dei campionati sardi, la stessa Pedditzi ha fatto doppietta vincendo pure gli assoluti sempre nella cinque chilometri di marcia, migliorando il tempo (26:43:83). Da segnalare un ottimo terzo posto di Mario Lagana nei 5000 metri su pista col tempo di 16:18.07. Pedditzi e Lagana sono allenati dall’esperto tecnico della società marese, Arturo Zullo. “I risultati stanno premiando i sacrifici dei ragazzi”, dice Zullo. “C’è comunque sempre da lavorare per migliorare. La costanza in questo sport è importantissima. Oltre a questi atleti, che si sono distinti nei campionati sardi, ce ne sono anche altri che hanno delle buone qualità ed emergeranno presto. Il supporto della società”, aggiunge, “non è mai mancato. Contiamo oltre cento iscritti. E’ una grande famiglia”. Orgogliosa anche la presidentessa Lucia Mascia: “complimenti a Benedetta e Valentina. Infinite grazie per le emozioni che ci danno. Ora saranno attese per le nazionali, in programma a Milano dal 17 al 19 giugno”.

Infine Cristian Ghironi, sempre di Maracalagonis, nell’ultimo mese seguito da Zullo, è il nuovo campione nazionale italiano 1000 metri Dir. Si è classificato al primo posto nelle finali dei Campionati Studenteschi di atletica leggera a Pescara.

