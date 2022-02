Vittoria importante per la VBA Olimpia Sant'Antioco nel recupero casalingo di Serie B maschile contro l'Armundia Virtus Roma. Gli isolani hanno avuto la meglio nello scontro diretto in chiave salvezza di ieri in tre set con i parziali di 25-23, 25-19 e 25-18. Si tratta della seconda vittoria in nove gare per l'Olimpia, ora terzultima con 7 punti nella classifica del girone H.

Sabato. L'Airone Tortolì non è riuscita invece ad avere la meglio sempre contro la formazione romana. L'Armundia si è imposta per 3-0 con i parziali di 14-25, 21-25 e 21-25. Per l'Airone, ultima con 0 punti e appena un set vinto in tutto il girone d'andata, è l'undicesima sconfitta in altrettante gare in stagione.

Sant'Antioco e Tortolì sono state le uniche squadre sarde dei campionati di Serie B a scendere in campo. Nel weekend ripartono i campionati dopo il lungo stop.

© Riproduzione riservata