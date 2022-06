Un lungo ed emozionante applauso ha fatto da contorno alla cerimonia di intitolazione della tribuna centrale dello storico stadio Zoboli di Carbonia alla memoria di Pepi Gessa: era il giovane calciatore biancoblù, un'ala molto promettente, che nel novembre del 1993 perse la vita per un improvviso malore al termine di una seduta di allenamento proprio allo stadio.

La cerimonia. Dopo il nullaosta dato dalla ex Giunta Massidda a una richiesta del Comitato Amici di Pepi, oggi il nuovo sindaco Pietro Morittu e con lui centinaia di persone hanno preso parte a questa cerimonia particolarmente sentita perchè in concomitanza, proprio allo Zoboli, con la maxi Festa della sport, cioè la partecipazione di decine di club del Sulcis Iglesiente a una mega torneo organizzato dalla Figc e dedicato ai "Piccoli amici" e "Primi calci". In pratica allo Zoboli è in corso una simpatica invasione calcistica di bambini dai 4 agli 8 anni. “In ricordo dell'indimenticabile Pepi Gessa - ha aggiunto il sindaco - non poteva esserci serata migliore”.

