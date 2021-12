Il Castiadas perde pezzi e sarebbe a rischio la trasferta sul campo dell’Ilvamaddalena. Lunedì scorso si è dimesso il presidente Celestino Recupito ma, al momento, non ci sono subentri in società.

L’addio del presidente. “Per alcuni problemi personali sopraggiunti”, dice l’ex presidente, “ho rassegnato le dimissioni. Inoltre, essendo squalificato, non avevo potere di firma. Per questo ho deciso di lasciare. Sapevo dell’interesse di alcune persone ad entrare nella dirigenza. Ringrazio tutti i dirigenti”, continua, “persone serie che lavorano tutti i giorni per il bene del Castiadas, il tecnico Virgilio Perra che sta facendo bene insieme al suo valido staff. Abbiamo raggiunto la finale di Coppa Italia”.

I giocatori. Per quanto riguarda la rosa, hanno già fatto le valigie Gioele Zedda (Villacidrese), Igor Brondani (Arbus), Alessandro Steri e Mauricio Villa (Budoni) e Mirko Carboni (Carbonia).

© Riproduzione riservata