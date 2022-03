Nella quarta giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A di rugby, l'Amatori Alghero va a far visita alla capolista Cus Torino.

Impresa difficile. Sfida ardua per il XV algherese, visto che i padroni di casa sono primi in classifica e imbattuti, con dieci vittorie su dieci match disputati. Dopo il pareggio sul campo del VII Torinese, la squadra algherese ha lavorato intensamente durante la settimana per mettere a punto una strategia adeguata a mettere in difficoltà la squadra di casa. All'andata, il 7 novembre 2021, Torino vinse 5-34 ad Alghero.

Appuntamento domani, al campo Albonico di Grugliasco: fischio d'inizio alle 13 del signor Fabio Arnone di Pisa.

