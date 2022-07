Gianni Piras è l'allenatore dell'Alghero calcio. Per il debutto della nuova compagine giallorossa, il direttore sportivo Alessandro Piras ha scelto il tecnico che l'anno scorso ha centrato la promozione in Prima categoria con l'Audax Algherese. La scelta va nella strada della continuità e della conoscenza di una parte della rosa: giocatori che conosce bene e che ha seguito nelle ultime due stagioni all'Audax.

“Per uno come me, che non ha alle spalle una grande carriera da giocatore, è un orgoglio allenare la squadra della propria città, anche perché arriva dopo tanti anni di panchine tra i giovani”, dichiara l'allenatore, “Naturalmente siamo consci io, staff e squadra che abbiamo la responsabilità di raggiungere molteplici obiettivi. Unica promessa che sentiamo di fare e che ci metteremo il massimo impegno e dedizione”.

