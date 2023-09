Tutto pronto per la World Beach soccer cup, manifestazione internazionale che porta ad Alghero 1500 atleti in rappresentanza di venticinque Nazioni. La presentazione si è tenuta questa mattina, nella sala conferenze de Lo Quarter, ad Alghero.

Domani si inizia con l'Euro Beach Soccer League Superfinal 2023, i Campionati Europei, che vedono l'Italia nel gruppo A con Bielorussia, Moldavia e Grecia. Proprio gli ellenici saranno i primi avversari degli azzurri, domani alle 18 nella struttura allestita sul Lido San Giovanni di Alghero.

Da mercoledì in campo anche gli Europei femminili, con l'Italia che esordirà con la Svezia, per poi sfidare venerdì la Repubblica Ceca.

Finali in programma domenica. Poi, dal 26 settembre all'1 ottobre, sarà tempo di World Winners Cup, il Campionato del mondo per Club.

L'evento è organizzato dal Comitato Regionale Figc Lnd Sardegna, in collaborazione con la Beach soccer worldwide, promosso dall'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, e patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.

© Riproduzione riservata