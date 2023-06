Ieri sera ad Alghero al "Quarter" di largo San Francesco una grande cornice di pubblico ha fatto da corollario al Trofeo Cintura Riviera del Corallo, manifestazione di boxe organizzata da "Boxe Torres Mario Muretti", col patrocinio dell'Amministrazione comunale e dalla Fondazione Alghero. L'incontro clou della serata quello dei superleggeri professionisti (64 kg) tra l'idolo di casa Marcello Manca e il croato Filip Poturovic.

Ha vinto ai punti in 4 riprese Manca, apparso in ottima forma al cospetto di un avversario che non era certo da sottovalutare. Il pugile catalano quindi conferma il suo promettente percorso di crescita. Tra gli Junior da segnalare le vittorie dei sassaresi Diego Muretti e Fabrizio De Cherchi. Negli Youth (63,5 kg) vittoria alla seconda ripresa dell'olbiese Antonio Fenu ai danni del sassarese Gabriel Virdis. Nella categoria dilettanti Elite (67 kg) pareggio tra l'olbiese Ronny Madau e l'algherese Lorenzo Mura, al termine di un incontro molto interessante e combattuto. È finito invece 2-2 il mini confronto Youth tra Liguria e Sardegna. Tra gli isolani da menzionare la vittoria del pugile portotorrese Giuseppe Nardi.

«Alla fine posso affermare che tra mille difficoltà la riunione pugilistica di ieri sera sia perfettamente riuscita - ha detto l'organizzatore e tecnico sassarese Maurizio Muretti -. Ringrazio il comune di Alghero e gli sponsor per il sostegno ricevuto. Un plauso al numeroso pubblico e agli incontri che sono stati corretti e di ottimo livello».



