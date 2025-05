Alessandra Pezzulla conquista l'Open Polisportiva Marina Residence.

Sui campi di Quartu Sant'Elena, la portacolori del Quattro Mori Tennis Team, favorita della vigilia, si è aggiudicata il trofeo regolato con un doppio 6-3 in semifinale Chiara Dasara (Gt Generale Rossi) e 6-4, 6-3 in finale Sara Corona (Cus Cagliari), che in semifinale aveva approfittato del forfait della testa di serie numero a Eleonora Atzei (Quattro Mori).

Proprio Corona si è imposta nel tabellone di Terza categoria, spuntandola 3-6, 7-5, 10-5 su Dasara.

