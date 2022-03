Si apre oggi a Carbonia, la stagione agonistica del pattinaggio velocità su pista. Saranno in 159, a contendersi nel pomeriggio i primi punti di stagione nei campionati interprovinciali su pista, organizzati dalla società I Corvi Sant’Anna.

La categoria Giovanissimi si cimenterà nella prova di destrezza, nella 2 giri in linea e 5 in linea. Stesso programma, ma 8 giri in linea anziché 5, impegneranno i più grandi Esordienti.

Settimana prossima. Sempre a Carbonia, sono in calendario i campionati regionali di tutte le categorie. Tra gli atleti più attesi, Alessio Mannai (Flash Skate Villasor), quarto classificato ai recenti campionati indoor e convocato al prossimo raduno nazionale Allievi, e Giordano Licheri (Terrasarda Pattinaggio), secondo agli Indoor di Spinea nella categoria Ragazzi.

