Ha inizio la grande estate del beach tennis oristanese. Sabato 15 e domenica 16 giugno, i campi dell’Eolo Beach Sports ospiteranno il Campionato Sardo di Terza e Quarta categoria di doppio maschile e femminile. In programma anche un torneo Open con le formule del doppio maschile, femminile e misto. Le fasi finali (con ingresso gratuito) sono in programma domenica dalle 16.30.

Sabato 13 luglio scatteranno i Campionati Sardi giovanili (Under 18 16 e 14), sempre di doppio maschile, femminile e misto. Il giorno dopo, con la stessa formula, sarà la volta dei Campionati Sardi Over 40.

Da mercoledì 31 luglio a domenica 4 agosto, Torregrande diventerà la capitale italiana del Beach Tennis con l’Eolo Beach Contest Proxienergy che quest’anno diventa un grande evento nazionale, con i Campionati Italiani Assoluti di singolare e doppio maschile, femminile e misto.

Da lunedì 5 a mercoledì 7 agosto, sarà la volta delle Finali del Campionato Nazionale a squadre di Serie A e B.

Previsti numerosi tornei promozionali, anche notturni.

«L’assegnazione dei Campionati Assoluti è per noi un riconoscimento di altissimo livello da parte della Federazione italiana tennis e padel, che arriva in una fase di maturità conseguita dalla Associazione», commenta con orgoglio il presidente dell’Eolo Beach Sports Sebastiano Cau: «Abbiamo uno staff molto ben strutturato e testato dai numerosi eventi organizzati in passato che hanno contribuito a rafforzare la nostra affidabilità; ci presentiamo con le carte in regola per poter ospitare un evento di tale portata e sarà un nostro preciso impegno garantire un servizio di livello qualitativo elevato per poter dar lustro alla nostra associazione, alla città di Oristano e alla Sardegna».

«È iniziata una stagione estiva molto importante per la nostra associazione», spiega il responsabile per il Beach Tennis di Eolo Diego Fratini, «sia dal punto di vista dell'organizzazione degli eventi che per i risultati sportivi che ci siamo prefissati di raggiungere. Abbiamo in programma una serie di manifestazioni di grande importanza e prestigio regionale e nazionale e l’obiettivo è come sempre quello di non deludere le nostre aspettative e quelle di tutti gli appassionati, cercando di proporre uno spettacolo degno del valore della manifestazione. Dal punto di vista dei risultati, è un anno fondamentale, con i nostri ragazzi chiamati a fare un ulteriore step sia a livello regionale che nazionale. Sotto questo punto di vista, siamo partiti benissimo con la vittoria di Daniele Olla nel Campionato Sardo Assoluto di singolo».

