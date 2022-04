Tempo di playoff nel torneo di C femminile. Si parte con i quarti di finale. La grande favorita per la vittoria finale è la New Basket Ploaghe; la rivale di una stagione che vuole fare lo sgambetto è, invece, la Ferrini Quartu.

Imbattute. Le ploaghesi, allenate da Giangiorgio Cadoni si presentano alla seconda fase dopo una regular season chiusa a punteggio pieno (16 vittorie su 16), miglior attacco e miglior difesa del torneo. “Come si fa a non esser soddisfatti – commenta Giangiorgio Cadoni, coach New Basket – abbiamo superato tutti gli ostacoli che abbiamo avuto davanti. Anche contro la Ferrini, per esempio, quando siamo stati sotto nei primi due quarti, abbiamo reagito e portato a casa la vittoria. Per i playoff spero di non perdere pezzi e portare a casa la vittoria finale”.

La rivale. La grande avversaria, secondo quanto suggerisce la prima fase, dovrebbe essere la Ferrini Quartu allenata da Alessandro Corona. Solo due sconfitte per la compagine quartese, entrambe contro la capolista. “La fase regolare – commenta il coach quartese – è andata ottimamente. A parte le partite col Ploaghe, contro la quale al ritorno abbiamo comunque tenuto testa. È da quest’anno che alleno queste ragazze ed è stata una sorpresa crescente vederle crescere. All’inizio erano solo brave giocatrici tecnicamente, poi compattezza di squadra e determinazione sono venute fuori, soprattutto nelle difficoltà”.

La situazione. Pronostici rispettati secondo quella che è l’opinione di Cadoni. “Mi aspettavo andasse così – conferma – forse l’unica che mi aspettavo più avanti era il Basket Quartu”. Sulla stessa linea Corona: “In generale i valori sono stati rispettati. E’ giusto rispettare tutte le squadre perché saranno cariche per il finale di stagione. Mai sottovalutare nessuno”.

Finale già scritto? Tutti si aspettano una finale tra New Basket e Ferrini. “La palla è rotonda – conclude Cadoni - e una giornata con il 30% al tiro può succedere. Credo, però, che la Ferrini abbia i nomi per poterci dare fastidio”. Corona è pronto per la fase finale. “Spero vada meglio della stagione regolare – conclude – sono molto organizzate però spero, nonostante qualche problema, di potercela giocare. Stiamo lavorando per portare a casa qualcosa di positivo”.

© Riproduzione riservata