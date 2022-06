Toccherà alla sfida tra Accademia Roma e Cosmos Sassari inaugurare domani al Comunale di San Teodoro la 25ª edizione del Torneo “Manlio Selis”.

Squadre in campo alle 16, mentre tutte le altre partite della prima giornata della manifestazione calcistica internazionale riservata agli Under 13 si giocheranno dalle 17 in poi, per un totale di 16 gare divise tra i campi di San Teodoro (appunto), Olbia, Monti, Calangianus, Tempio e Buddusò e 32 formazioni coinvolte, di cui 14 professionistiche.

Tra queste anche Cagliari e Olbia: i rossoblù, che nel girone F se la dovranno vedere anche con Liverpool e Torres, esordiranno alle 17 contro il Tor Tre Teste al “Signora Chiara” di Calangianus, mentre i bianchi, nel girone A con Paris Saint-Germain e San Paolo Sassari, giocheranno in casa al “Nespoli” contro la Vigor Perconti Roma con fischio d’inizio alle 18.30.

Debutterà invece alle 18 la Juventus detentrice del titolo: avversario allo stadio di San Teodoro il Vado Ligure. La fase a gironi proseguirà per tutta la giornata di giovedì. Venerdì, alle 10 di mattina, gli ottavi di finale, e dalle 18 i quarti. Semifinali sabato: le due gare si giocheranno in contemporanea alle 10, una a Calangianus e l’altra a Olbia.

Il capoluogo gallurese è il grande protagonista dell’edizione con tre strutture sportive e la finalissima, in programma sempre sabato dalle 18.30 al “Nespoli”.

