Festeggiati i 50 anni di attività, la Vibraf Baseball e Softball Domusnovas è pronta a ospitare, come di consueto, il longevo e atteso Torneo Fedeltà, giunto alla 48ª edizione.

Sul diamante di via Bonn, da oggi al prossimo 15 settembre, partite slowpitch quasi quotidiane, che vedranno impegnate le quattro formazioni in corsa per la vittoria finale. A contendersi il titolo messo in palio dal sodalizio guidato dal presidente Emilio Gessa, saranno i Flash, gli Scaldapanchina, i Barantotto e i Forever Young, per un totale di 65 atleti, numero in continua crescita visto che, da regolamento, le squadre possono integrare in rosa nuovi giocatori in qualunque momento.

Tra le novità del 48º Torneo Fedeltà - 13º Memorial Enrico Fini, la scelta di dedicare un girone agli atleti esordienti. La squadra che vincerà l’edizione 2022, verrà premiata il 15 settembre, dopo la partita amichevole coi Thurpos Cagliari (ore 17), formazione di baseball per ciechi che milita in serie A.

Si parte oggi, alle 18, col match Scaldapanchina-Barantotto. Poi si tornerà in campo dal lunedì al venerdì alle 18 fino al 9 settembre. Dal 12 al 15 settembre, invece, gli incontri inizieranno alle ore 17.30.

