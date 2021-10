Cinque giorni di grande beach volley a Cagliari con i migliori atleti al mondo impegnati nelle finali del World Tour 2021. Lo spettacolo è iniziato ieri nei campi del porto di via Roma. Questa mattina all’Hublot Nautic Club la conferenza di presentazione con l’Assessore al Turismo della Regione Sardegna Gianni Chessa e i rappresentanti del volley regionale e nazionale: Lorenzo Marzoli, Vincenzo Ammendola ed Eliseo Secci.

L’assessore regionale. «La Regione», ha dichiarato Chessa, «ha deciso di investire sul turismo sportivo e i numeri ci stanno dando ragione. Vogliamo continuare a lavorare con le federazioni sportive per organizzare anche in futuro altri eventi di caratura internazionale per portare la bellezza della Sardegna in tutto il Mondo».

La Federvolley. «La Sardegna negli ultimi anni ha organizzato tantissimi eventi sportivi» sottolinea Ammendola, consigliere federale Fipav, «c’è una capacità organizzativa riconosciuta da tutti. Qui a Cagliari per le finali del World Tour abbiamo le dieci migliori coppie al mondo e quattro delle sei coppie medagliate ai Giochi di Tokyo 2020».

Le gare. Fino a domani sono in programma le gare della fase a gironi. L’evento di concluderà domenica con le due finali.

