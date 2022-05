Con l’avvicinarsi dell’estate, nel campionato di Promozione regionale di basket si affaccia il periodo dei playoff.

Girone Sud. Nell’ultima giornata della regular season, sconfitta per la capolista Sulcis Spes Sant’Antioco, che cade sul parquet del Jolly Dolianova per 74-70. Padroni di casa che giocano bene e vanno all’intervallo sul 35-28. Nel terzo quarto la reazione sulcitana porta al +2 ospite del 30’ (50-52). Nell’ultima frazione, però, contro break del Jolly che porta a casa la vittoria, grazie anche ai 31 punti di Pozzo. Alle spalle ne approfitta il Sinis che vince in trasferta, contro il Basket Quartu B, per 41-53. Vittoria esterna anche dello Spirito Sportivo, contro il Sinnai (75-82), e del Su Planu a Serramanna (68-81). Vince il Condor Monserrato, nello scontro diretto con il Poetto (67-62). Chiude il quadro delle gare di giornata la netta vittoria del Carloforte, contro il Madas Siliqua, per 85-52. Nei prossimi giorni i recuperi che decreteranno le prime posizioni.

Girone Nord. Ultimi squilli di prima fase nel raggruppamento settentrionale. Gli incontri di recupero rimasti, in programma nello scorso weekend, hanno ufficializzato la griglia dei quarti di finale playoff. Nelle partite giocate vittorie della Masters Gabetti, contro la Demones Ozieri (101-74), della 80&Co. Basket, di misura sulla Ichnos Nuoro (63-62), e del CMB Porto Torres ai danni della Santa Croce (61-57). Risultati che hanno regalato questa griglia: Gabetti Masters – 80&Co. Basket; Aurea Sassari – Demones Ozieri; Dinamo 2000 – CMB Porto Torres; Santa Croce – Pallacanestro Nuoro. Nei prossimi giorni saranno rese note date e orari delle sfide playoff.

