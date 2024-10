L’italiano Gianluca Mager e il britannico Jay Clarke in campo oggi, al Forte Village di Santa Margherita di Pula, nella finale del quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

L’italiano è arrivato a giocarsi il titolo dopo aver battuto prima il tedesco Sebastian Fanselow (numero 6 del seeding) 6-2, 5-7, 6-3, poi, in semifinale, Francesco Maestrelli (numero 3) 1-6, 6-1, 7-6(5).

Il britannico, invece, nei quarti si era imposto 6-2, 6-4 sullo spagnolo Nikolas Sanchez Izquierdo (testa di serie numero 5) e in semifinale 6-1, 6-2 sul davisman bosniaco Nerman Fatic, che nei quarti aveva eliminato l’italiano Lorenzo Giustino battendolo 7-6, 6-3.



Femminile. Certa la presenza di un’italiana in finale. Oggi la finalista dello scorso torneo, Matilde Paoletti (che in semifinale ha sconfitto 6-3, 6-1 la francese Alice Rame, numero 5 del seeding), affronterà la qualificata Alessandra Mazzola, portacolori del Tc Cagliari che ha superato 6-3, 6-2 Anastasia Abbagnato. Tatiana Pieri, invece, ha salutato il torneo ai quarti dopo essere stata superata per 6-2, 6-4 dalla tennista del Burundi Sada Nahimana, numero 7 del tabellone che oggi, nell’altra semifinale, se la vedrà con la romena Irina Bara, numero 2 del seeding che ha eliminato col punteggio di 6-1, 6-4 l’australiana Tina Smith (numero 8).

