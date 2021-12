Dopo le epurazioni, che proseguiranno anche in settimana, ecco i tanto attesi rinforzi: la dirigenza del Carbonia, ultimo nel campionato di serie D quindi in posizione di classifica molto preoccupante, ha acquistato ieri il centravanti Alessandro Aloia.

Il primo rinforzo. Originario di Olbia, 25 anni, ha già un curriculum calcistico di tutto rispetto con numerosissime presenze in serie D. Ha vestito le maglie anche di Arzachena, Acireale, Avellino, Santacataldese, Ciliverghe, Borgosesia e Biancavilla. "Abbiamo necessità ora di uomini di esperienza in attacco - spiega il vicepresidente Federico Cinus - la ricerca non è finita e riguarderà ogni reparto: pur senza snaturarci, ma dobbiamo rinforzarci".

Già a disposizione. Alessandro Aloia è già a disposizione dell'allenatore minerario David Suazo. Il Carbonia è reduce dal pareggio casalingo 1-1 (non proprio utile ai fini della classifica) contro il Real Monterotondo.

