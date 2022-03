Una sola medaglia è arrivata in Sardegna dai Campionati Italiani Cadetti di Judo che si sono svolti al PalaPellicone di Ostia lo scorso 6 marzo. È quella conquistata da Martina Marcialis, sedicenne di Monserrato, portacolori del Judo Renshu Club Samurai, che ha ottenuto il bronzo nella 40 kg. Marcialis si è aggiudicata due dei tre incontri in programma. Nel primo ha vinto per ippon battendo 11-0 la laziale Denise Esposto Borelli, nel secondo ha superato 1-0 la trapanese Elena Santoro, poi diventata campionessa Italiana, e nel terzo è stata sconfitta 2-1 dalla piemontese Martina Piccolo. Esposto, Piccolo e Marcialis hanno chiuso il round robin in parità e a decretare la classifica finale sono stati i punti judo, che hanno premiato Esposto (10) con l’oro, assegnato l’argento a Piccolo (8) e il bronzo a Martina Marcialis, allieva del Maestro Benemerito Cesare Fadda.

Gli altri atleti sardi. Nella meno 48 kg, 17º posto per Marta Noli della Polisportiva Full Time. Nella meno 52 kg, 11ª Arianna Carlotta Perra (Scula Judo Ceracchini), appaiate al 18º posto Giulia Pisu e Chiara Marongiu, entrambe di Hobby Sport Pirri, e Rebecca Angioni di Ichnos Judo Cagliari, mentre ha chiuso 32ª Roberta Zedda del Progetto Farfalla Judo Yama Harashi Nuoro.

Nella meno 57 kg, al 18º posto Alice Casu del Centro Sportivo “G.Sieni” di Sassari e Martina Anna Meloni dell’Hobby Sport Pirri. Nella meno 63 kg, si è classificata 33ª Gaia Coni del Karalis Judo, mentre nella meno 70 kg si è piazzata al 17º posto Emma Pilia dell’Hobby Sport Pirri. Nella +70 kg, infine, 17ª Marica Spanu del Judo Terralba.

Nel maschile, Gabriele Sechi del Progetto Farfalla Judo Yama Harashi Nuoro ha ottenuto un buon 5º posto nella meno 46 kg, categoria in cui è arrivato 9º Pietro Zonza dell’Ichnos Judo Cagliari.

Nella categoria meno 50 kg, 7º Riccardo Sanna della Scuola Judo Ceracchini, 9º Francesco Michele Ragazzo della Polisportiva Full Time, 11º Alessio Mulleri dell’Hobby Sport Pirri e 12º Matteo Meloni del Centro Sportivo Olbia.

Nella meno 55 kg, 7º Gabriele Pinna del Judo Sport Abbasanta, 19º Marco Mameli della Scuola Judo Ceracchini e 33º Andrea Guglielmo Ledda del Centro sportivo “G. Sieni”.

Nicolo Ghiglieri ed Enrico Nicosia della Scuola Judo Ceracchini hanno chiuso al 12º posto nella meno 60 kg, categoria in cui sono arrivati 34º Edoardo Ghiglieri, portacolori della stessa società e 65º Filippo Caddeo dell’Ichnos Judo Cagliari.

Nella meno 66 kg, 10º Alessio Micheli (Ichnos Judo Cagliari) e 63º Matteo Cocco (Judo Club Sen Jyo No Samurai).

Nella meno 73 kg, 33º Daniele Vaccaro del Judo Sport Abbasanta.

