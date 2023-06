Il cileno Jaime Sepulveda, la cinese Jinlian Huang e Alberto Saja, campione italiano in carica, si sono aggiudicati l’Alghero Open 1 Itf Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, primo dei due tornei Futures in programma nella città catalana a lunedì 5 giugno. Il secondo, il Riviera del Corallo Open, si è aperto oggi sempre sui campi in green set del Tc Alghero organizzato dalla Smile and Friends col supporto dell’Assessorato Regionale al Turismo e la partnership di èAmbiente.

Il titolo maschile è andato alla testa di serie numero cinque Sepulveda, che ha prima battuto 4-6, 6-4, 6-4 in semifinale il thailandese Worakit Daengchuen (8), e poi sconfitto 7-6(3), 7-5 in finale l’olandese Robin Groenewoud (7). Nell’altra semifinale, tutta olandese, Groenewould aveva superato 6-1, 4-6, 7-5 Maarten Ter Hofte (6).

Nel femminile dominio della Huang, assente dal ranking mondiale ma numero 15 Itf nel 2017, anno in cui vinse il titolo mondiale con la nazionale. Huang ha alzato la coppa dopo aver battuto con un netto 6-1, 6-0 la statunitense Elizabeth Williams, numero 2 del seeding.

Tra i Quad, successo dell’italiano Alberto Saja che ha sconfitto 6-0, 6-2 la wild card elvetica Giuliano Carnovali. Saja ha trionfato anche nel doppio, dove con Ivan Boriva ha travolto 6-0, 6-0 Davide Giozet e Massimo Girardello.

Nel doppio femminile profeta in patria Marianna Lauro di Ploaghe, che in coppia con l’austriaca Christina Pesendorfer ha sconfitto 6-2, 6-0 l’abruzzese Giulia Valdo e l’israeliana Shiran Madar.

