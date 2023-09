Al 23º Sardinia Open Uniqlo Wheelchair Tennis Tour, torneo di categoria Itf1 Series targato eAmbiente e organizzato col patrocinio dell’Assessorato Regionale allo Sport e della Fondazione Alghero e il supporto del Comune di Alghero, è tempo di semifinali.

Grande attesa per il match che vedrà il numero uno del seeding, lo spagnolo Martin De La Puente, e il competitivo britannico Gordon Reid. Ai quarti De La Puente ha liquidato con un doppio 6-0 l’olandese Tom Egberink, numero 7 del torneo, mentre Reid ha sconfitto 6-1,6-1 il connazionale Ben Bartram, vincente all’Alghero Open 2022. Il giapponese Takuya Miki e il francese Stephane Houdet hanno invece eliminato in tre set le teste di serie più alte: Miki, numero 5 del seeding, ha superato il numero 2, il belga Joachim Gerard, mentre il francese campione olimpico, ha eliminato l’olandese Ruben Spaargaren, numero 4 del torneo.

Nel torneo femminile, attesa per il derby olandese tra Aniek Van Koot e Lizzy De Greef, mentre la britannica Lucy Shuker affronterà la colombiana Angelica Bernal.

Tra i Quad, il numero 1 del mondo Niels Vink sfiderà il brasiliano Ymanitu Silva, e il giapponese Koji Sugeno giocherà contro il canadese Robert Shaw.

Match al via dalle 9.30, con ingresso libero. In programma la diretta televisiva su Catalan Tv e, in streaming, su Supertennix e sul sito web Sardiniaopen.net

In occasione del torneo internazionale Sardinia Open, il Tc Alghero ha ospitato anche un incontro, promosso da Sardinia Open col contributo della Fondazione Sardegna, che ha permesso ad allenatori e giocatori di confrontarsi sulle metodologie delle varie scuole mondiali di tennis in carrozzina in materia di insegnamento, allenamenti e organizzazione di gioco. Per l’Italia presenti il maestro Gianpaolo Coppo, i portacolori della Nazionale Luca Arca e Marianna Lauro, e numerosi atleti che hanno approfittato dell’occasione per affinare la loro tecnica. Un appuntamento a cui hanno preso parte anche gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “E.Fermi” di Alghero.

