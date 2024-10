Sabato in chiaroscuro per le due portacolori isolane nel campionato di Serie A2 Femminile di basket.

Al PalaRestivo festeggia la Sardegna Marmi Virtus Cagliari, che centra la sua prima vittoria superando con autorità un'altra matricola della categoria come Benevento (69-54).

Pimpanti già dalle primissime battute, le biancoblù di coach Fabrizio Staico hanno imposto un ritmo elevato alla contesa, guadagnando 9 lunghezze di vantaggio già alla prima sirena sul 26-17. Le campane, guidate da Toffolo, hanno provato ad accorciare nel secondo periodo siglando anche il -3 con Franceschini, ma la Virtus ha rapidamente ripreso il controllo delle operazioni grazie a un break di 7-1 prima della pausa lunga. Nel secondo tempo le cagliaritane si sono lasciate ugualmente preferire: con l'esperienza di Cadoni sotto le plance (20 punti e 10 rimbalzi) e la vivacità di Trozzola sul perimetro (19 personali conditi da 8 assist) hanno allungato il margine di vantaggio fino ad archiviare la pratica senza troppi patemi sul 69-54.

Discorso diverso per la Nuova Icom Selargius, sconfitta nettamente a Milano dalla corazzata Sanga (83-56). Troppo forti le rivali e troppo pesanti le assenze di capitan Ceccarelli (risentimento muscolare) e Berrad per pensare al colpaccio. Grazie alla prova monstre della lunga lituana Zelnyte (27 punti e ben 18 rimbalzi), le padrone di casa hanno provato a scavare il solco fin dalle prime battute (+10 al primo mini intervallo). Tradito dalle percentuali deficitarie al tiro (21/63 complessivo, con Favre limitata a 3/15 dal campo), il San Salvatore ha comunque provato a macinare gioco, specie nella fase iniziale del terzo periodo, quando ha messo in apprensione le avversarie rimontando dal -20 al -12. Nel finale di gara, però, la maggior qualità delle milanesi ha fatto la differenza, e le giallonere si sono dovute rassegnare al secondo ko su altrettante gare giocate in questa stagione.

Virtus Cagliari-Virtus Academy Benevento 69-54

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 15, Valtcheva 5, Cadoni 20, Trozzola 19, El Habbab 9, Peric ne, Vargiu, Gallus ne, Pasolini, Podda, Pellegrini 1, Anedda. Allenatore Staico

Academy Benevento: Lombardi 5, Iuliano 1, Chiapperino 6, Toffolo 15, Chiovato 11, Franceschini 9, Rubortone ne, Lafranceschina ne, Feoli 2, Castagna 5. Allenatore Musco

Parziali: 26-17; 41-32; 58-43

Sanga Milano-San S. Selargius 83-56

Repower Sanga Milano: Toffali 12, Moroni 12, Zelnyte 27, Allievi 9, Tibè 18, Nori ne, Cannolicchio ne, Merisio 3, Sordi ne, Cicic ne, Serralunga ne, Finessi 2. Allenatore Pinotti

Nuova Icom Selargius: Mura 13, Ingenito 8, Favre 7, Thiam 9, Corongiu, Madeddu 7, Pinna 3, Valenti 2, Lapa 2, Porcu 5. Allenatore Chimenti

Parziali: 25-15; 42-28; 62-44

© Riproduzione riservata